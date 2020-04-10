Под Красноярском в клетке держат двух истощенных медведей

В пригороде Красноярска горожане обнаружили двух истощенных медведей. Хищников держит семья пенсионеров в поселке Рябинино. Волонтеры в соцсетях сообщают, что к дачникам звери Маша и Ерема попали еще малышами почти 15 лет назад.

Медведицу пожилые супруги забрали из кафе. Все эти годы пенсионеры заботились о своих хищниках, но теперь им не хватает денег и сил на их содержание. Животные доведены до критического состояния. В клетках грязно, нет воды и еды.

Волонтеры призывают красноярцев не осуждать хозяев животных, а помочь едой – морковью, яблоками, медом, рыбой, собачьим кормом или мясом. Также нужны стройматериалы для улучшения клеток и рабочая сила.

«Каждый год я навещала этих медведей, чтобы убедиться, что все у них хорошо. И вот сегодня оказалось, что плохо. Два медведя заточены в клетках, в грязи. Они остались без еды и воды. С ними три собаки, без возможности покинуть участок. Они в критическом состоянии. Жутко истощены», — написала одна из красноярок в социальных сетях.

Волонтеры купили еды для медведей. Что будет с животными дальше, пока неизвестно.

Фото: instagram.com/juliya_lomova/