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Под Красноярском в клетке держат двух истощенных медведей

Главная Происшествия
Красноярск
08:30 10 Апреля 2020
происшествия, красноярск, медведь
Автор: Sibnovosti.ru
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В пригороде Красноярска горожане обнаружили двух истощенных медведей. Хищников держит семья пенсионеров в поселке Рябинино. Волонтеры в соцсетях сообщают, что к дачникам звери Маша и Ерема попали еще малышами почти 15 лет назад.

Медведицу пожилые супруги забрали из кафе. Все эти годы пенсионеры заботились о своих хищниках, но теперь им не хватает денег и сил на их содержание. Животные доведены до критического состояния. В клетках грязно, нет воды и еды.

Волонтеры призывают красноярцев не осуждать хозяев животных, а помочь едой – морковью, яблоками, медом, рыбой, собачьим кормом или мясом. Также нужны стройматериалы для улучшения клеток и рабочая сила. 

«Каждый год я навещала этих медведей, чтобы убедиться, что все у них хорошо. И вот сегодня оказалось, что плохо. Два медведя заточены в клетках, в грязи. Они остались без еды и воды. С ними три собаки, без возможности покинуть участок. Они в критическом состоянии. Жутко истощены», — написала одна из красноярок в социальных сетях. 

Волонтеры купили еды для медведей. Что будет с животными дальше, пока неизвестно. 

Фото: instagram.com/juliya_lomova/

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Друзья, сегодня мы пообщались с хозяевами медведей. . Они живы,с ними все хорошо. Николай там живет постоянно,иногда уезжает в город на пару часов. В это время мы и попали с Димой. . Медведи попали к ним в 2006 году и 2007. Маша из кафе,Ерема маленьким в 1.5 года. . Животных там любят,заботятся изо всех сил. Но таких животных не помогают содержать,все на руках тех,кто приютил медведей-сирот. В противном случае их просто убивают. Они не нужны в роевом ручье и нашим властям. . На данный момент нужно сделать лучше клетки, осмотреть животных ветеринару, наладить постоянные поставки еды хотя бы по чуть чуть. Чтобы и хозяевам, и животным было комфортнее жить! . Они готовы принимать помощь,а именно что нужно: - стройматериалы для улучшения клеток; - рабочая сила,прибраться и сделать клетки лучше; - помощь с продуктами (постепенная) Яблоки, морковь, мед, рыба, собачий корм или мясо,крупы, орехи, сгущенку. . Если вы желаете помочь,то можете перевести посильную сумму Тае или привезти ей продукты из списка : Карта 4276 3100 3750 5502 @tayana_ipsc Ном.телефона 89082123795 Она будет закупать продукты и лекарства. Оплачивать ветеринара, стройматериалы и все необходимое. . Так же мы с @djpevica_lina Будем курировать медведей и по мере необходимости осуществлять сборы еды для них. . Не нужно спорить и осуждать,ведь ситуации бывают разные. Эти медведи имеют документы и будут жить со своей семьей! . В наших силах сделать эту жизнь лучше и сделать маленькое большое дело!🙂 Все новости и информацию буду постить в сториз и в ленте. . Спасибо каждому за помощь, за отклик и за добрые слова! ❤

Публикация от Юлия Ломова (@juliya_lomova)

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