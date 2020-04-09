В крае активизировались коронавирусные мошенники

Жителей Красноярского края предупредили о коронавирусных мошенниках - аферисты пишут в социальных сетях и выманивают деньги у доверчивых горожан, рассказали в краевой полиции.

Так, жертвой мошенников стала жительница Лесосибирска. В соцсети ей пришло сообщение от знакомой. Женщине рассказали, что она может получить компенсацию от банка - деньги полагаются за вынужденную самоизоляцию.

«Под предлогом перевода ей денежных средств неизвестный собеседник от имени знакомой попросил сообщить персональные данные ее банковской карты. После этого со счета 70-летней жительницы Лесосибирска исчезло 11 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве.

Оказалось, что аферисты взломали страницу пенсионерки и написали пожилой женщине в целях наживы. Потерпевшая обратилась в полицию.

В ведомстве уточнили, что в непростой период мошенники особенно активны. Жителей края просят не терять бдительность и никому не передавать данные своей банковской карты. Также правоохранители рекомендуют не открывать подозрительные электронные письма, не читать непроверенные сайты и не покупать товары, которые якобы могут защитить от COVID-19.

«Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются медицинскими работниками», - напомнили в полиции.

Фото: amur.info