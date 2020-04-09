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В Енисейске бизнесмен вырубил лес почти на 15 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
10:55 9 Апреля 2020
происшествия, красноярск, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Енисейском районе бизнесмена поймали на незаконной вырубке хвойных деревьев - сумма ущерба составила 14,8 млн рублей. Об этом рассказали в краевой полиции. 

Предприниматель нанял бригаду лесорубов - он заявил, что имеет все необходимые разрешительные документы. 

«Злоумышленник ввел в заблуждение рабочих. В результате было заготовлено более 6177 кубических метров древесины», - пояснили в ведомстве. 

На «черного лесоруба» завели уголовное дело за вырубки леса в особо крупном размере. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы. 

Суд избрал меру пресечения для бизнесмена - он находится под домашним арестом. 

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