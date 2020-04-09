В Енисейске бизнесмен вырубил лес почти на 15 млн рублей

В Енисейском районе бизнесмена поймали на незаконной вырубке хвойных деревьев - сумма ущерба составила 14,8 млн рублей. Об этом рассказали в краевой полиции.

Предприниматель нанял бригаду лесорубов - он заявил, что имеет все необходимые разрешительные документы.

«Злоумышленник ввел в заблуждение рабочих. В результате было заготовлено более 6177 кубических метров древесины», - пояснили в ведомстве.

На «черного лесоруба» завели уголовное дело за вырубки леса в особо крупном размере. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Суд избрал меру пресечения для бизнесмена - он находится под домашним арестом.