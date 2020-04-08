У семи жителей Красноярского края подтвердился коронавирус

В Красноярском крае 8 апреля выявили еще семь зараженных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии с диагнозом COVID-19 в регионе 39 человек. По данным Роспотребнадзора, восемь пациентов выписали из больницы - они полностью здоровы.

Среди зараженных за последние сутки шесть красноярцев и один житель Курагинского района. Все пациенты находятся в полной изоляции.

Напомним, ранее губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал о состоянии больных. Тяжелых пациентов в регионе нет - коронавирус протекает в легкой и средней формах. Им не требуются аппараты ИВЛ и кислородные маски.