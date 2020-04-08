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В Красноярском крае задержали банду подрывников банкоматов

Главная Происшествия
Красноярск
11:55 8 Апреля 2020
происшествия, красноярск, банк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярском крае силовики задержали банду злоумышленников - они с помощью газовых баллонов взрывали банкоматы в разных районах региона. Всего подозреваемым удалось украсть 1,3 млн рублей.

Банда орудовала в Уярском, Ужурском, Ачинском, Канском и Назаровском районах. Мужчина по ночам проникали в магазины и пытались украсть деньги из банкоматов. 

«Из 7 подобных фактов деньги подозреваемые смогли похитить только в одном случае – в поселке Громадск Уярского района. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей», - рассказали в краевом полиции. 

В итоге злоумышленников удалось поймать - ими оказались трое мужчин в возрасте от 22 до 38 лет. Во время обысков правоохранители изъяли части банкоматов и газовые баллоны. 

Сейчас все трое находятся под стражей. Полицейские не исключают, что попыток вскрыть банкоматы было больше. Подобные преступления совершались в Красноярске, Железногорске и Березовке. Расследование продолжается. 

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