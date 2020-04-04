Автобус перевернулся по дороге из Абазы в Красноярск

Сегодня утром в Красноярском крае попал в аварию рейсовый пассажирский автобус. ДТП произошло на 91-м км федеральной автодороги Р-257, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Автобус следовал из Абазы в Красноярск. 58-летний водитель не справился с управлением, в результате чего Neoplan слетел в кювет и опрокинулся.

«В салоне на момент ДТП находились 14 человек, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть взрослых пассажиров, которые были доставлены в городскую больницу Дивногорска. Остальные пассажиры на попутном транспорте доставлены в Красноярск», - сообщил сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, полицейские проведут проверку в отношении перевозчика, который организовал движение автобуса.

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю