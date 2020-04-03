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На юге края потушили лесной пожар

Главная Происшествия
Красноярск
11:58 3 Апреля 2020
происшествия, красноярск, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Минусинском районе Красноярского края потушили один лесной пожар - сезон возгораний в регионе уже начался, но пока сотрудники Лесопожарного центра справляются с ликвидацией очагов. 

«Возгорание на территории Минусинского района обнаружили сотрудники пожарно-химической станции в ходе наземного патрулирования и оперативно приступили к тушению. Всего было задействовано 23 человека и 6 единиц техники. Пожар ликвидировали на площади 8 га», - рассказали в краевом правительстве. 

Установлено, что пожар произошел по вине человека. Жителям края рекомендуют ограничить прогулки в лесу - нельзя разводить костер и сжигать сухую траву. К тому же в регионе сейчас действует строгий режим самоизоляции - покидать квартиры без веских причин запрещено. 

«Как показывает практика, не все жители края соблюдают рекомендации остаться дома, в связи с чем по вине людей возникают сельхозпалы и лесные пожары», - отметили в администрации. 

Красноярцев просят сообщать о лесных пожарах по номеру: 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Напомним, первый очаг в крае был зафиксирован в конце марта. Пожароопасный сезон в лесах открыт почти во всех районах региона. 

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