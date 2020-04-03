На юге края потушили лесной пожар

В Минусинском районе Красноярского края потушили один лесной пожар - сезон возгораний в регионе уже начался, но пока сотрудники Лесопожарного центра справляются с ликвидацией очагов.

«Возгорание на территории Минусинского района обнаружили сотрудники пожарно-химической станции в ходе наземного патрулирования и оперативно приступили к тушению. Всего было задействовано 23 человека и 6 единиц техники. Пожар ликвидировали на площади 8 га», - рассказали в краевом правительстве.

Установлено, что пожар произошел по вине человека. Жителям края рекомендуют ограничить прогулки в лесу - нельзя разводить костер и сжигать сухую траву. К тому же в регионе сейчас действует строгий режим самоизоляции - покидать квартиры без веских причин запрещено.

«Как показывает практика, не все жители края соблюдают рекомендации остаться дома, в связи с чем по вине людей возникают сельхозпалы и лесные пожары», - отметили в администрации.

Красноярцев просят сообщать о лесных пожарах по номеру: 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Напомним, первый очаг в крае был зафиксирован в конце марта. Пожароопасный сезон в лесах открыт почти во всех районах региона.