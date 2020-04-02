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Крупнейшая управляющая компания Красноярска накопила долгов на 800 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
15:31 2 Апреля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура Красноярска объявила предостережение крупнейшей управляющей компании города – ООО «ЖСК». Причиной стал необоснованный рост задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Сумма долга - 800 млн рублей, рассказали в ведомстве. 

УК обслуживает более двух тысяч многоквартирных домов. Прокуратура провела проверку и заподозрила компанию в «нецелевых тратах поступающих от жильцов средств и ограничении подачи ресурсов горожанам». 

«В отношении бывших должностных лиц управляющей компании органами внутренних дел проводится доследственная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой города на контроль», - говорится в сообщении ведомства. 

В частности, предостережение объявлено гендиректору «ЖСК». 

Отметим, что красноярцы начали получать квитанции за март. В одном из домов Ленинского района управленцы провели перерасчеты за отопление. Суммы увеличились на 3,8 тысячи рублей.

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