Крупнейшая управляющая компания Красноярска накопила долгов на 800 млн рублей

Прокуратура Красноярска объявила предостережение крупнейшей управляющей компании города – ООО «ЖСК». Причиной стал необоснованный рост задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Сумма долга - 800 млн рублей, рассказали в ведомстве.

УК обслуживает более двух тысяч многоквартирных домов. Прокуратура провела проверку и заподозрила компанию в «нецелевых тратах поступающих от жильцов средств и ограничении подачи ресурсов горожанам».

«В отношении бывших должностных лиц управляющей компании органами внутренних дел проводится доследственная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой города на контроль», - говорится в сообщении ведомства.

В частности, предостережение объявлено гендиректору «ЖСК».

Отметим, что красноярцы начали получать квитанции за март. В одном из домов Ленинского района управленцы провели перерасчеты за отопление. Суммы увеличились на 3,8 тысячи рублей.