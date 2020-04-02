Пассажиры «скорой» и фельдшер пострадали во время ДТП в Красноярске

Четыре человека пострадали накануне в аварии с участием скорой помощи на ул. 9 Мая в Красноярске.

По данным ГИБДД, спецавтомобиль двигался с включенной сиреной и проблесковыми маячками на красный сигнал светофора. В салоне помимо водителя находились мама с маленьким ребенком и два фельдшера.

Микроавтобус Toyota Hiace, который двигался на зеленый сигнал светофора, не уступил спецтранспорту дорогу на перекрестке с ул. Шумяцкого, в итоге машины столкнулись. От удара «скорая» опрокинулась на бок. После аварии маму с ребенком с травами госпитализировали в 20-ю больницу. Фельдшерам также потребовалась медицинская помощь. Водители в больницу не обращались.

Сотрудники ГИБДД изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев аварии. Инспекторы призывают водителей, быть внимательными и уступать дорогу спецтранспорту, который имеет преимущество.