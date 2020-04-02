2 апреля
Красноярск
погода +1 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пассажиры «скорой» и фельдшер пострадали во время ДТП в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
06:00 2 Апреля 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
версия для печати Ico_print

Четыре человека пострадали накануне в аварии с участием скорой помощи на ул. 9 Мая в Красноярске.

По данным ГИБДД, спецавтомобиль двигался с включенной сиреной и проблесковыми маячками на красный сигнал светофора. В салоне помимо водителя находились мама с маленьким ребенком и два фельдшера.

Микроавтобус Toyota Hiace, который двигался на зеленый сигнал светофора, не уступил спецтранспорту дорогу на перекрестке с ул. Шумяцкого, в итоге машины столкнулись. От удара «скорая» опрокинулась на бок. После аварии маму с ребенком с травами госпитализировали в 20-ю больницу. Фельдшерам также потребовалась медицинская помощь. Водители в больницу не обращались.

Сотрудники ГИБДД изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев аварии. Инспекторы призывают водителей, быть внимательными и уступать дорогу спецтранспорту, который имеет преимущество.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За сутки у шестерых красноярцев подтвердился коронавирус

За сутки у шестерых красноярцев подтвердился коронавирус

1 Апреля 2020 г.
Всего в регионе 20 заболевших
Новости Красноярска: В квартире на Щорса жестоко расправились с семьей

В квартире на Щорса жестоко расправились с семьей

1 Апреля 2020 г.
Подозреваемого в убийстве разыскивают
Новости Красноярска: В пятиэтажном доме под Красноярском произошел хлопок газа

В пятиэтажном доме под Красноярском произошел хлопок газа

31 Марта 2020 г.
Один человек погиб
Новости Красноярска: Еще у двух красноярцев выявили коронавирус

Еще у двух красноярцев выявили коронавирус

30 Марта 2020 г.
Всего зафиксировано 14 случаев
Новости Красноярска: В Красноярске во время карантина поймали полсотни пьяных водителей

В Красноярске во время карантина поймали полсотни пьяных водителей

30 Марта 2020 г.
Один человек погиб
Новости Красноярска: Подросток на мотоцикле стал виновником аварии в Красноярске

Подросток на мотоцикле стал виновником аварии в Красноярске

30 Марта 2020 г.
Он столкнулся с одноклассником на мопеде
Новости компаний
31/03
СГК завершила ремонты на двух участках теплосетей
27/03
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика
26/03
МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к единым государственным экзаменам
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы продолжают нарушать обязательный карантин

Красноярцы продолжают нарушать обязательный карантин

30 Марта 2020 г.
Им придется заплатить штраф
Новости Красноярска: Красноярский край получил партию одноразовых масок

Красноярский край получил партию одноразовых масок

31 Марта 2020 г.
Средства защиты раздали работникам из групп риска
Новости Красноярска: Красноярский край присоединился к режиму всеобщей самоизоляции

Красноярский край присоединился к режиму всеобщей самоизоляции

31 Марта 2020 г.
Меры борьбы с коронавирусом ужесточили
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19