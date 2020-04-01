В квартире на Щорса жестоко расправились с семьей

В Красноярске следователи ищут свидетелей убийства в квартире по ул. Щорса, 103. 29 марта неизвестный расправился с тремя членами семьи: 47-летней хозяйкой, ее 9-летней дочерью и 77-летним отцом. Их тела с ножевыми ранениями на следующий день были найдены в квартире. Погибшая семья характеризуется положительно, рассказали в Следкоме.

«Следствие обращается с просьбой ко всем, кто обладает значимой информацией о контактах погибших, к водителям такси, автовладельцам, имеющим видеорегистраторы, кто в период с 19 до 23 часов 29.03.2020 осуществлял поездки вблизи вышеуказанного адреса, местным жителям, которые видели подозрительных личностей вблизи дома в этот период», - просят следователи.

Особой помощи правоохранители ждут от соседей - возможно, кто-то слышал крики, плач или шум. Свидетелей просят обратиться по телефонам: 245-92-75, 102.

По данному факту возбуждено уголовное дело.