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В квартире на Щорса жестоко расправились с семьей

Главная Происшествия
Красноярск
13:54 1 Апреля 2020
происшествия, красноярск, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске следователи ищут свидетелей убийства в квартире по ул. Щорса, 103. 29 марта неизвестный расправился с тремя членами семьи: 47-летней хозяйкой, ее 9-летней дочерью и 77-летним отцом. Их тела с ножевыми ранениями на следующий день были найдены в квартире. Погибшая семья характеризуется положительно, рассказали в Следкоме. 

«Следствие обращается с просьбой ко всем, кто обладает значимой информацией о контактах погибших, к водителям такси, автовладельцам, имеющим видеорегистраторы, кто в период с 19 до 23 часов 29.03.2020 осуществлял поездки вблизи вышеуказанного адреса, местным жителям, которые видели подозрительных личностей вблизи дома в этот период», - просят следователи. 

Особой помощи правоохранители ждут от соседей - возможно, кто-то слышал крики, плач или шум. Свидетелей просят обратиться по телефонам: 245-92-75, 102.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

 

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