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В пятиэтажном доме под Красноярском произошел хлопок газа

Главная Происшествия
Красноярск
10:19 31 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В пятиэтажном доме в Зеленогорске утром, 31 марта, произошел взрыв газа. По предварительным данным полиции, в результате ЧП погиб один человек. 

Хлопок зафиксирован на третьем этаже многоквартирного дома, на место отправили спецбригаду. 

«По предварительным данным, один человек погиб, его личность устанавливается. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают беспрепятственный проезд специальной техники», - говорится в сообщении ведомства. 

По факту ЧП следователи завели уголовное дело. Установлено, что мужчина снимал квартиру в панельной хрущевке. После взрыва в квартире начался пожар. 

«Из-за пожара повреждены еще две квартиры, их жильцы эвакуированы. В настоящее время устанавливаются  все обстоятельства произошедшего,допрашиваются очевидцы, соседи», - уточнили в ведомстве. 

Площадь пожара составила 70 кв. м. 

Фото: vk.com/tk_tvin

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