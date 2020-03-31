В пятиэтажном доме под Красноярском произошел хлопок газа

В пятиэтажном доме в Зеленогорске утром, 31 марта, произошел взрыв газа. По предварительным данным полиции, в результате ЧП погиб один человек.

Хлопок зафиксирован на третьем этаже многоквартирного дома, на место отправили спецбригаду.

«По предварительным данным, один человек погиб, его личность устанавливается. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают беспрепятственный проезд специальной техники», - говорится в сообщении ведомства.

По факту ЧП следователи завели уголовное дело. Установлено, что мужчина снимал квартиру в панельной хрущевке. После взрыва в квартире начался пожар.

«Из-за пожара повреждены еще две квартиры, их жильцы эвакуированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего,допрашиваются очевидцы, соседи», - уточнили в ведомстве.

Площадь пожара составила 70 кв. м.

Фото: vk.com/tk_tvin