Еще у двух красноярцев выявили коронавирус

Диагноз коронавирус подтвердился еще у двоих жителей Красноярска - всего зафиксировано 14 случаев заражения. Данные обновил Роспотребнадзор.

«В регионе зарегистрировано всего 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у жителей Красноярского края, из них три человека выздоровели. На подтверждении диагноза «коронавирусная инфекция»находится 7 человек», - пояснили в ведомстве.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 10210 красноярцев. Медики оценивают состояние здоровья заболевших как удовлетворительное. Они находятся в полной изоляции.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 302 и сейчас составляет 1 836 человек.