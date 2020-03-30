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Еще у двух красноярцев выявили коронавирус

Главная Происшествия
Красноярск
16:47 30 Марта 2020
происшествия, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Диагноз коронавирус подтвердился еще у двоих жителей Красноярска - всего зафиксировано 14 случаев заражения. Данные обновил Роспотребнадзор. 

«В регионе зарегистрировано всего 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у жителей Красноярского края, из них три человека выздоровели. На подтверждении диагноза «коронавирусная инфекция»находится 7 человек», - пояснили в ведомстве. 

Под медицинским наблюдением на дому находятся 10210 красноярцев. Медики оценивают состояние здоровья заболевших как удовлетворительное. Они находятся в полной изоляции. 

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 302 и сейчас составляет 1 836 человек. 

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