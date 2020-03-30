В Красноярске во время карантина поймали полсотни пьяных водителей

В Красноярске на прошедших выходные сотрудники ГИБДД поймали 49 пьяных водителей. В эти дни горожанам рекомендовали не выходить из дома из-за вспышки коронавируса. Несмотря на ограничительные меры, число нетрезвых автомобилистов в городе не уменьшилось, констатировали в ведомстве.

Одна из таких поездок привела к трагическим последствиям. Так, на ул. Кутузова 38-летняя женщина на автомобиле Honda Fit выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Renault.

«В результате происшествия мужчина 1981 г.р., находившийся на переднем пассажирском сидении автомобиля Honda, погиб на месте происшествия. Ремнем безопасности он пристегнут не был. Тяжелые травмы получила сама автомобилистка, а также женщина за рулем Renault», - отметили в ведомстве.

Алкотестер показал, что женщина-водитель иномарки Honda была пьяна - 0,18 мг/л. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.