Подросток на мотоцикле стал виновником аварии в Красноярске

В Красноярске два 14-летних подростка получили тяжелые травмы в аварии. Школьники ночью катались на мотоцикле и мопеде, рассказали в ГИБДД.

Инцидент произошел на Базайской. Парень на мотоцикле выехал на перекресток - в этот момент из-за поворота вылетел школьник на мопеде. Это был одноклассник предполагаемого виновника аварии.

«Дети получили тяжелые травмы, один ребенок с переломами госпитализирован. Транспортные средства были куплены их родителями. Взрослые доверили управление опасной техникой детям по дорогам общего пользования, как результат родительской беспечности стала дорожная автоавария и травмы», - рассказали в ГИБДД.

Родителей подростков привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей. Также взрослым грозит штраф за то, что дети управляли транспортном без прав.

Отметим, что водительское удостоверение на управление мототехникой можно получить только с 16 лет.