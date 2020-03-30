В Богучанах главбух подозревается в краже 10 млн рублей из бюджета

В Богучанском районе края главбуха поймали на краже 10 млн рублей. 45-летняя женщина руководила расчетной группой в образовательной организации - она придумала многолетнюю схему хищения бюджетных средств. Об этом рассказали в краевой полиции.

«Следствием установлено, что подозреваемая необоснованно завышала суммы к выплате заработной платы за фиктивное совмещение должностей. Она предоставляла в банк сведения о перечислении работникам фактической заработной платы, а разницу направляла на свой расчетный счет», - говорится в сообщении.

На женщину завели уголовное дело по статье «мошенничество». Ей грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.