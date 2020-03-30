30 марта
Красноярск
погода +1 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Богучанах главбух подозревается в краже 10 млн рублей из бюджета

Главная Происшествия
Красноярск
11:33 30 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Богучанском районе края главбуха поймали на краже 10 млн рублей. 45-летняя женщина руководила расчетной группой в образовательной организации - она придумала многолетнюю схему хищения бюджетных средств. Об этом рассказали в краевой полиции. 

«Следствием установлено, что подозреваемая необоснованно завышала суммы к выплате заработной платы за фиктивное совмещение должностей. Она предоставляла в банк сведения о перечислении работникам фактической заработной платы, а разницу направляла на свой расчетный счет», - говорится в сообщении. 

На женщину завели уголовное дело по статье «мошенничество». Ей грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае ликвидирован крупный природный пожар

В Красноярском крае ликвидирован крупный природный пожар

29 Марта 2020 г.
Возгорание сухой растительности произошло на площади 700 тыс квадратных метров..
Новости Красноярска: Первый лесной пожар зарегистрирован в Красноярском крае в этом году

Первый лесной пожар зарегистрирован в Красноярском крае в этом году

28 Марта 2020 г.
Его ликвидировали сотрудники пожарно-химической станции
Новости Красноярска: Под Ачинском браконьеры застрелили медведя

Под Ачинском браконьеры застрелили медведя

27 Марта 2020 г.
Нарушители были на снегоходах
Новости Красноярска: На юге края подросток устроил ДТП и погоню с патрульными

На юге края подросток устроил ДТП и погоню с патрульными

27 Марта 2020 г.
Школьник отправился на машине родителей в магазин
Новости Красноярска: Коронавирус могут найти еще у пяти красноярцев

Коронавирус могут найти еще у пяти красноярцев

27 Марта 2020 г.
Количество зараженных увеличивается
Новости Красноярска: Грузчики в Шереметьево потеряли золото из Красноярска на 58 млн рублей

Грузчики в Шереметьево потеряли золото из Красноярска на 58 млн рублей

27 Марта 2020 г.
Кейс выпал из тележки
Новости компаний
27/03
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика
26/03
МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к единым государственным экзаменам
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В крае ограничат поездки людей за пределы городов и поселков

В крае ограничат поездки людей за пределы городов и поселков

25 Марта 2020 г.
Жителям предлагают покидать населенные пункты только в случае необходимости
Новости Красноярска: Главврач краевой больницы прогнозирует высокую заболеваемость коронавирусом в регионе

Главврач краевой больницы прогнозирует высокую заболеваемость коронавирусом в регионе

27 Марта 2020 г.
Переболеет 2/3 населения
Новости Красноярска: Путин объявил следующую неделю выходной: банки и больницы в Красноярске будут работать

Путин объявил следующую неделю выходной: банки и больницы в Красноярске будут работать

26 Марта 2020 г.
25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю выходной. Будние дни — с 30 марта п...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19