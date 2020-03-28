Первый лесной пожар зарегистрирован в Красноярском крае в этом году

В Красноярском крае потушили первый в этом сезоне лесной пожар. С ним справились сотрудники пожарно-химической станции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В Минусинском районе ликвидирован первый лесной пожар. Очаг возгорания на площади 0,3 га обнаружили сотрудники пожарно-химической станции в ходе наземного патрулирования территории Гослесфонда. Они оперативно приступили к тушению», - рассказали в правительстве региона.

Причина пожара уточняется. По предварительным данным, он возник по вине человека.

Больше действующих лесных пожаров в Красноярском крае нет. Напомним, в прошлом году с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам экспертов, в мае 2020 года нужно быть готовым к тушению лесных пожаров в восточной части Красноярского края.