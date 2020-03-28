28 марта
Красноярск
погода +3 °C
77.73
 
€ 85.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Первый лесной пожар зарегистрирован в Красноярском крае в этом году

Главная Происшествия
Красноярск
12:16 28 Марта 2020
лесные пожары, сотрудники, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае потушили первый в этом сезоне лесной пожар. С ним справились сотрудники пожарно-химической станции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В Минусинском районе ликвидирован первый лесной пожар. Очаг возгорания на площади 0,3 га обнаружили сотрудники пожарно-химической станции в ходе наземного патрулирования территории Гослесфонда. Они оперативно приступили к тушению», - рассказали в правительстве региона.

Причина пожара уточняется. По предварительным данным, он возник по вине человека.

Больше действующих лесных пожаров в Красноярском крае нет. Напомним, в прошлом году с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам экспертов, в мае 2020 года нужно быть готовым к тушению лесных пожаров в восточной части Красноярского края.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Под Ачинском браконьеры застрелили медведя

Под Ачинском браконьеры застрелили медведя

27 Марта 2020 г.
Нарушители были на снегоходах
Новости Красноярска: На юге края подросток устроил ДТП и погоню с патрульными

На юге края подросток устроил ДТП и погоню с патрульными

27 Марта 2020 г.
Школьник отправился на машине родителей в магазин
Новости Красноярска: Коронавирус могут найти еще у пяти красноярцев

Коронавирус могут найти еще у пяти красноярцев

27 Марта 2020 г.
Количество зараженных увеличивается
Новости Красноярска: Грузчики в Шереметьево потеряли золото из Красноярска на 58 млн рублей

Грузчики в Шереметьево потеряли золото из Красноярска на 58 млн рублей

27 Марта 2020 г.
Кейс выпал из тележки
Новости Красноярска: Вернувшийся из Австрии красноярец заразил коронавирусом трех человек

Вернувшийся из Австрии красноярец заразил коронавирусом трех человек

26 Марта 2020 г.
Всего в регионе восемь заболевших
Новости Красноярска: Коронавирус подозревают у семерых красноярцев

Коронавирус подозревают у семерых красноярцев

26 Марта 2020 г.
На изоляции находятся более семи тысяч человек
Новости компаний
27/03
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика
26/03
МТС поможет школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к единым государственным экзаменам
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Учитель из Ачинска может выиграть миллион долларов в конкурсе преподавателей

Учитель из Ачинска может выиграть миллион долларов в конкурсе преподавателей

24 Марта 2020 г.
Она вошла в топ-50 лучших педагогов мира
Новости Красноярска: Автобусы в Красноярске сокращают режим работы из-за коронавируса

Автобусы в Красноярске сокращают режим работы из-за коронавируса

24 Марта 2020 г.
Пассажиропоток снизился
Новости Красноярска: Полиция назвала «фейком» информацию о перекрытии выездов из Красноярска

Полиция назвала «фейком» информацию о перекрытии выездов из Красноярска

27 Марта 2020 г.
Все дороги будут открытыми
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19