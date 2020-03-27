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Под Ачинском браконьеры застрелили медведя

Главная Происшествия
Красноярск
16:34 27 Марта 2020
происшествия, красноярск, медведь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Ачинском районе браконьеры застрелили бурого медведя - животное убили незаконно. Об этом рассказали в Минэкологии края. 

Нарушителей удалось задержать оперативно - инспекторы услышали звуки выстрелов и увидели следы снегоходов. Браконьеров с оружием поймали. 

«Двое граждан убили медведя, который уже проснулся от спячки», - рассказали инспекторы. 

На задержанных завели уголовные дела. Браконьерам грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до шести месяцев. Кроме того, они выплатят штраф за ущерб, нанесенный природе, – до 300 тысяч рублей.

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