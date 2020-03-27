Под Ачинском браконьеры застрелили медведя

В Ачинском районе браконьеры застрелили бурого медведя - животное убили незаконно. Об этом рассказали в Минэкологии края.

Нарушителей удалось задержать оперативно - инспекторы услышали звуки выстрелов и увидели следы снегоходов. Браконьеров с оружием поймали.

«Двое граждан убили медведя, который уже проснулся от спячки», - рассказали инспекторы.

На задержанных завели уголовные дела. Браконьерам грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до шести месяцев. Кроме того, они выплатят штраф за ущерб, нанесенный природе, – до 300 тысяч рублей.