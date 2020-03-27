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На юге края подросток устроил ДТП и погоню с патрульными

Главная Происшествия
Красноярск
12:29 27 Марта 2020
происшествия, красноярск, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В поселке Курагино 14-летний подросток на иномарке протаранил автомобиль Honda и уехал с места ДТП. Сотрудники ГИБДД попытались остановить машину, но водитель снова попытался скрыться, рассказали в краевом полиции. 

Машиной управлял школьник - он отправился на родительской иномарке в магазин. По пути подросток попал в аварию, испугался и попытался уехать. 

«Со слов несовершеннолетнего, транспортное средство он взял с разрешения родителя, чтобы съездить в магазин. Сотрудниками полиции в отношении школьника собран материал, который направлен для рассмотрения в ПДН», - сообщили в ведомстве. 

Отчиму теперь грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за «передачу управления ТС лицу, не имеющему прав». 
 

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