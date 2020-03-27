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Коронавирус могут найти еще у пяти красноярцев

Главная Происшествия
Красноярск
10:30 27 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили о возможном заражении пяти красноярцев коронавирусной инфекцией - точные результаты придут из Новосибирска. Всего на 27 марта в регионе 8 заболевших, трое полностью вылечились. 

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7366 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 198 человек», - говорится в сообщении. 

Напомним, накануне коронавирус подтвердился у тех, кто контактировал с прилетевшим из Австрии туристом. 

Фото: Микробиологическая лаборатория

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