Коронавирус могут найти еще у пяти красноярцев

В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили о возможном заражении пяти красноярцев коронавирусной инфекцией - точные результаты придут из Новосибирска. Всего на 27 марта в регионе 8 заболевших, трое полностью вылечились.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7366 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 198 человек», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне коронавирус подтвердился у тех, кто контактировал с прилетевшим из Австрии туристом.

Фото: Микробиологическая лаборатория