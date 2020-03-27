Грузчики в Шереметьево потеряли золото из Красноярска на 58 млн рублей

В московском аэропорту Шереметьево грузчики во время транспортировки потеряли 25,5 кг золота, принадлежащего Красноярскому заводу цветных металлов.

По данным СМИ, кейс со слитками на сумму 58 млн рублей выпал из тележки, а рабочие этого не заметили. Золото предназначалось для отправки из Москвы в Лондон.

Серьезных последствий невнимательность сотрудников аэропорта не имела. Кейс с драгметаллом обнаружили другие грузчики и передали в линейный отдел полиции.

После выяснения всех обстоятельств, транспортировка груза продолжилась.