Вернувшийся из Австрии красноярец заразил коронавирусом трех человек

В Красноярском крае выявили три новых случая заболевания коронавирусом - на этот раз горожане заболели не во время туристической поездки за границу, а после контакта с инфицированным. Выяснилось, что это турист, вернувшийся из Австрии. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

«За прошедшие сутки подтверждены лабораторно три случая коронавирусной инфекции из близкого круга контактов ранее заболевшего, вернувшегося из Австрии», - пояснили в ведомстве.

Всего в регионе восемь заболевших. До этого троих выписали из больницы - они полностью здоровы.

«Состояние заболевших удовлетворительное, находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На самоизоляции дома находятся более семи тысяч человек.