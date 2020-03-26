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Вернувшийся из Австрии красноярец заразил коронавирусом трех человек

Главная Происшествия
Красноярск
16:16 26 Марта 2020
общество, красноярск, вирус, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае выявили три новых случая заболевания коронавирусом - на этот раз горожане заболели не во время туристической поездки за границу, а после контакта с инфицированным. Выяснилось, что это турист, вернувшийся из Австрии. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. 

«За прошедшие сутки подтверждены лабораторно три случая коронавирусной инфекции из близкого круга контактов ранее заболевшего, вернувшегося из Австрии», - пояснили в ведомстве.

Всего в регионе восемь заболевших. До этого троих выписали из больницы - они полностью здоровы.  

«Состояние заболевших удовлетворительное, находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», - говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

На самоизоляции дома находятся более семи тысяч человек. 

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