Коронавирус подозревают у семерых красноярцев

В Роспотребнадзоре опубликовали новые данные по коронавирусной инфекции. Так, на 26 марта в регионе зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 подозревают у семерых красноярцев, отчитались в ведомстве. Лабораторные результаты придут из Новосибирска.

«Под медицинским наблюдением на дому находятся 7168 человек. Режим самоизоляции установлен для всех лиц сроком на 14 дней с момента пересечения границы», - отметили в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора вышли в рейды - они проверяют, как исполняется предписание главного санитарного врача региона. В частности, специалисты смотрят, как дезинфицируются подъезды и соблюдается карантин в местах массового скопления людей.

Напомним, накануне перед россиянами выступил президент Владимир Путин. Он объявил следующую неделю выходной с сохранением зарплаты. Такие меры принимаются для того, чтобы прекратить распространение инфекции.