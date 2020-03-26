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Коронавирус подозревают у семерых красноярцев

Главная Происшествия
Красноярск
10:35 26 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Роспотребнадзоре опубликовали новые данные по коронавирусной инфекции. Так, на 26 марта в регионе зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 подозревают у семерых красноярцев, отчитались в ведомстве. Лабораторные результаты придут из Новосибирска. 

«Под медицинским наблюдением на дому находятся 7168 человек. Режим самоизоляции установлен для всех лиц сроком на 14 дней с момента пересечения границы», - отметили в ведомстве. 

Сотрудники Роспотребнадзора вышли в рейды - они проверяют, как исполняется предписание главного санитарного врача региона. В частности, специалисты смотрят, как дезинфицируются подъезды и соблюдается карантин в местах массового скопления людей. 

Напомним, накануне перед россиянами выступил президент Владимир Путин. Он объявил следующую неделю выходной с сохранением зарплаты. Такие меры принимаются для того, чтобы прекратить распространение инфекции. 

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