Красноярца осудят за убийство в продуктовом магазине

48-летнего жителя Красноярска отправят под суд за убийство, совершенное в прошлом году. Мужчина расправился с покупателем в продуктовом магазине по ул. Тотмина, сообщили в краевом следственном комитете.

По версии правоохранителей, обвиняемый сам затеял конфликт с 26-летним посетителем торговой точки - мужчина столкнулся с потерпевшим при входе.

«Затаив обиду, 48-летний мужчина с целью продолжить выяснение отношений сходил к себе домой за ножом и вернулся в магазин. Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары головой и руками по лицу, после чего ударил ножом в область шеи. Все происходило на глазах продавцов и других посетителей», - пояснили в ведомстве.

Затем красноярец попытался скрыться, но его поймали. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.