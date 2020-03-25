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Красноярца осудят за убийство в продуктовом магазине

Главная Происшествия
Красноярск
15:08 25 Марта 2020
происшествия, красноярск, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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48-летнего жителя Красноярска отправят под суд за убийство, совершенное в прошлом году. Мужчина расправился с покупателем в продуктовом магазине по ул. Тотмина, сообщили в краевом следственном комитете. 

По версии правоохранителей, обвиняемый сам затеял конфликт с 26-летним посетителем торговой точки - мужчина столкнулся с потерпевшим при входе. 

«Затаив обиду, 48-летний мужчина с целью продолжить выяснение отношений сходил к себе домой за ножом и вернулся в магазин. Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары головой и руками по лицу, после чего ударил ножом в область шеи. Все происходило на глазах продавцов и других посетителей», - пояснили в ведомстве. 

Затем красноярец попытался скрыться, но его поймали. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер. 

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. 

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