Коронавирус поразил девять красноярцев

Коронавирус с начала эпидемии официально подтвердился у девяти красноярцев, трое накануне полностью вылечились и выписались из БСМП. Такую информацию озвучил заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов.

«Медики подтвердили 4 новых случая заражения, за все время эпидемии COVID-19 обнаружен у 9 жителей края, три пациента из числа госпитализированных выписаны после выздоровления. Все пациенты с коронавирусом тщательно изолированы, находятся в специальных условиях и опасности не представляют», – сказал он.

На домашней самоизоляции, по данным Минздрава, находятся 5719 человек.

Напомним, чтобы не допустить распространения инфекции в крае принимаются жесткие меры: запрещены все массовые мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, а работники старше 65 лет - на «удаленку». Также жителям Красноярска и соседних городов рекомендовали не покидать свои населенные пункты, не посещать торговые и фитнес-центры, кафе, бассейны и кинотеатры, даже если те будут открыты. В магазинах стоит соблюдать дистанцию - минимум 1,5 метра. Единственное, что сейчас доступно для горожан - прогулки на свежем воздухе. Но даже в этом случае стоит часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

С сегодняшнего дня вступил в силу приказ главного санитарного врача Красноярского края: