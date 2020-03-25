25 марта
Красноярск
погода -3 °C
78.85
 
€ 85.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Коронавирус поразил девять красноярцев

Главная Происшествия
Красноярск
14:19 25 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Коронавирус с начала эпидемии официально подтвердился у девяти красноярцев, трое накануне полностью вылечились и выписались из БСМП. Такую информацию озвучил заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов. 

«Медики подтвердили 4 новых случая заражения, за все время эпидемии COVID-19 обнаружен у 9 жителей края, три пациента из числа госпитализированных выписаны после выздоровления. Все пациенты с коронавирусом тщательно изолированы, находятся в специальных условиях и опасности не представляют», – сказал он. 

На домашней самоизоляции, по данным Минздрава, находятся 5719 человек. 

Напомним, чтобы не допустить распространения инфекции в крае принимаются жесткие меры: запрещены все массовые мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, а работники старше 65 лет - на «удаленку». Также жителям Красноярска и соседних городов рекомендовали не покидать свои населенные пункты, не посещать торговые и фитнес-центры, кафе, бассейны и кинотеатры, даже если те будут открыты. В магазинах стоит соблюдать дистанцию - минимум 1,5 метра. Единственное, что сейчас доступно для горожан - прогулки на свежем воздухе. Но даже в этом случае стоит часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком. 

С сегодняшнего дня вступил в силу приказ главного санитарного врача Красноярского края: 

«Рекомендую прекратить прием посетителей руководителям кинотеатров, кинозалов, детских игровых и спортивных площадок, зон фуд-корта, в том числе осуществляющих деятельность в торгово-развлекательных центрах, бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей», - говорится в документе. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярец избил приехавшего на вызов фельдшера

Красноярец избил приехавшего на вызов фельдшера

24 Марта 2020 г.
Мужчина ударил врача в челюсть
Новости Красноярска: В Красноярске ищут свидетелей смертельного ДТП на Котельникова

В Красноярске ищут свидетелей смертельного ДТП на Котельникова

23 Марта 2020 г.
Водитель сбил мужчину и скрылся
Новости Красноярска: В Минусинске на берегу реки нашли мертвого младенца

В Минусинске на берегу реки нашли мертвого младенца

23 Марта 2020 г.
Тело было завернуто в пакет
Новости Красноярска: Еще у троих красноярцев подозревают коронавирус

Еще у троих красноярцев подозревают коронавирус

23 Марта 2020 г.
Предварительные тесты оказались положительными
Новости Красноярска: Три автомобиля сгорели на VIP-парковке аэропорта Красноярска

Три автомобиля сгорели на VIP-парковке аэропорта Красноярска

23 Марта 2020 г.
Причина ЧП – короткое замыкание
Новости Красноярска: В Красноярске парень на иномарке снес забор Центра ядерной медицины

В Красноярске парень на иномарке снес забор Центра ядерной медицины

22 Марта 2020 г.
Он был нетрезв
Новости компаний
24/03
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Учитель из Ачинска может выиграть миллион долларов в конкурсе преподавателей

Учитель из Ачинска может выиграть миллион долларов в конкурсе преподавателей

24 Марта 2020 г.
Она вошла в топ-50 лучших педагогов мира
Новости Красноярска: Автобусы в Красноярске сокращают режим работы из-за коронавируса

Автобусы в Красноярске сокращают режим работы из-за коронавируса

24 Марта 2020 г.
Пассажиропоток снизился
Новости Красноярска: Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

Красноярские школы переводят на онлайн-обучение

23 Марта 2020 г.
С 1 апреля красноярские школы переходят на онлайн обучение - занятия для учеников будут проводить в дистанционном реж...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19