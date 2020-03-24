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Красноярец избил приехавшего на вызов фельдшера

Главная Происшествия
Красноярск
10:36 24 Марта 2020
происшествия, красноярск, врач
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске мужчина ударил фельдшера, который приехал к нему на вызов. Инцидент произошел на ул. Карбышева. Об этом в социальных сетях 24 марта сообщила пресс-секретарь Красноярской станции скорой помощи Наталья Ковальчук.

Бригада врачей выехала к больному, но 20 минут не могла попасть в квартиру пациента. Затем красноярец сам подошел к машине скорой помощи и начал общаться с медиками. 

«Фельдшер стал выяснять жалобы, но мужчина повел себя агрессивно, всех обругал и дал фельдшеру в челюсть.Просто так. А этот фельдшер, между прочим, входит в спецбригаду. То есть готов выезжать к людям с подозрением на коронавирус. И ходит сейчас тот пациент спокойно. Мы написали заявление в полицию», - рассказала представитель медиков. 

В городской полиции журналистам прокомментировали, что по данному факту проводится проверка. 

Подобный случай произошел в Москве в начале марта. По данным федеральных СМИ, житель столицы вызвал скорую своему сыну с признаками пневмонии и избил приехавших на вызов медиков в защитных костюмах. У женщины-фельдшера в результате конфликта сломан нос, разбита губа, диагностировано сотрясение головного мозга. 

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