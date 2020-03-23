В Красноярске ищут свидетелей смертельного ДТП на Котельникова

В Красноярске устанавливают виновника смертельного ДТП на пр. Котельникова, 9 стр.1. Авария произошла 21 марта в 5:25, сообщили в ГИБДД.

По предварительной версии, рано утром мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении потоку машин. Один из автомобилей сбил пешехода - водитель с места аварии скрылся. Красноярец от полученных травм умер. Теперь полицейские ищут свидетелей случившегося.

«Сотрудники ГИБДД призывают всех, кто видел данное ДТП или располагает записью видеорегистратора, позвонить по телефону: 2268376», - просят правоохранители.

Напомним, за оставление места ДТП водителю грозит арест до 15 суток или лишение права управления автомобилем на срок от одного до полутора лет. Также он ответит за смерть пешехода.