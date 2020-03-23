23 марта
Красноярск
погода -1 °C
78.04
 
€ 84.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске ищут свидетелей смертельного ДТП на Котельникова

Главная Происшествия
Красноярск
17:03 23 Марта 2020
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В Красноярске устанавливают виновника смертельного ДТП на пр. Котельникова, 9 стр.1. Авария произошла 21 марта в 5:25, сообщили в ГИБДД. 

По предварительной версии, рано утром мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении потоку машин. Один из автомобилей сбил пешехода - водитель с места аварии скрылся. Красноярец от полученных травм умер. Теперь полицейские ищут свидетелей случившегося. 

«Сотрудники ГИБДД призывают всех, кто видел данное ДТП или располагает записью видеорегистратора, позвонить по телефону: 2268376», - просят правоохранители. 

Напомним, за оставление места ДТП водителю грозит арест до 15 суток или лишение права управления автомобилем на срок от одного до полутора лет. Также он ответит за смерть пешехода. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минусинске на берегу реки нашли мертвого младенца

В Минусинске на берегу реки нашли мертвого младенца

23 Марта 2020 г.
Тело было завернуто в пакет
Новости Красноярска: Еще у троих красноярцев подозревают коронавирус

Еще у троих красноярцев подозревают коронавирус

23 Марта 2020 г.
Предварительные тесты оказались положительными
Новости Красноярска: Три автомобиля сгорели на VIP-парковке аэропорта Красноярска

Три автомобиля сгорели на VIP-парковке аэропорта Красноярска

23 Марта 2020 г.
Причина ЧП – короткое замыкание
Новости Красноярска: В Красноярске парень на иномарке снес забор Центра ядерной медицины

В Красноярске парень на иномарке снес забор Центра ядерной медицины

22 Марта 2020 г.
Он был нетрезв
Новости Красноярска: У пятого красноярца подтвердился коронавирус

У пятого красноярца подтвердился коронавирус

21 Марта 2020 г.
Еще десятки людей ждут результаты анализов
Новости Красноярска: В Красноярске на перекрестке перевернулась машина реанимации

В Красноярске на перекрестке перевернулась машина реанимации

20 Марта 2020 г.
Опубликовано видео аварии
Новости компаний
23/03
Проверено: пить можно
23/03
СФУ поделится со школами цифровыми ресурсами
20/03
Аккредитация нефтегазового направления возобновлена
20/03
Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»
18/03
Дни открытых дверей СФУ пройдут в онлайн-режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

Заразившийся коронавирусом красноярец записал обращение для горожан

18 Марта 2020 г.
Мужчина чувствует себя хорошо
Новости Красноярска: Рейсы из Красноярска во Вьетнам отменены

Рейсы из Красноярска во Вьетнам отменены

19 Марта 2020 г.
Запрет продлится до 20 апреля
Новости Красноярска: В Красноярском крае могут ужесточить карантин из-за коронавируса

В Красноярском крае могут ужесточить карантин из-за коронавируса

23 Марта 2020 г.
Людей старшего поколения просят соблюдать самоизоляцию
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19