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В Минусинске на берегу реки нашли мертвого младенца

Главная Происшествия
Красноярск
10:45 23 Марта 2020
происшествия, младенец
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель Минусинка обнаружил на берегу Енисея тело младенца - оно было завернуто в пакет. Инцидент произошел на выходных, сообщили в краевом следственном комитете.

Новорожденный мальчик не подавал признаков жизни. Как долго ребенок пролежал у реки, предстоит выяснить экспертам. Также криминалисты установят причины гибели младенца. 

«Проведен подомовой обход местных жителей, направлены запросы в медучреждения о роженицах, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам указанных мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», - пояснили в ведомстве. 

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