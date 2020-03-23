В Минусинске на берегу реки нашли мертвого младенца

Житель Минусинка обнаружил на берегу Енисея тело младенца - оно было завернуто в пакет. Инцидент произошел на выходных, сообщили в краевом следственном комитете.

Новорожденный мальчик не подавал признаков жизни. Как долго ребенок пролежал у реки, предстоит выяснить экспертам. Также криминалисты установят причины гибели младенца.