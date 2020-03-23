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Еще у троих красноярцев подозревают коронавирус

Главная Происшествия
Красноярск
10:35 23 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В понедельник, 23 марта, медики опубликовали данные по коронавирусной инфекции в Красноярском крае. В изолированном блоке БСМП по-прежнему находятся пять красноярцев, еще у троих жителей подозревают COVID-19 - предварительные тесты оказались положительными. 

«Три пациента с положительным результатом теста ожидают анализы из лаборатории «Вектор» в Новосибирске. По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции - Австрия, Германия, Испания. 

Болезнь у пациентов протекает в нетяжелой форме, они находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Под наблюдение попали и те, кто контактировал с зараженными. 

В Красноярском крае на карантине из-за опасности коронавируса находятся 3 825 человек. 

Фото: сайт министерства здравоохранения

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