Еще у троих красноярцев подозревают коронавирус

В понедельник, 23 марта, медики опубликовали данные по коронавирусной инфекции в Красноярском крае. В изолированном блоке БСМП по-прежнему находятся пять красноярцев, еще у троих жителей подозревают COVID-19 - предварительные тесты оказались положительными.

«Три пациента с положительным результатом теста ожидают анализы из лаборатории «Вектор» в Новосибирске. По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции - Австрия, Германия, Испания.

Болезнь у пациентов протекает в нетяжелой форме, они находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Под наблюдение попали и те, кто контактировал с зараженными.

В Красноярском крае на карантине из-за опасности коронавируса находятся 3 825 человек.

Фото: сайт министерства здравоохранения