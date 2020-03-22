В Красноярске парень на иномарке снес забор Центра ядерной медицины

В Красноярске молодой человек на иномарке снес забор Центра ядерной медицины на левобережье. Медучреждение находится на улице Смоленская. Об этом сообщили сами медики.

Как рассказали в пресс-службе Центра, авария произошла около 2:30 ночи. Водитель, который находился в нетрезвом виде, за рулем Toyota Probox въехал в забор медицинского учреждения.

«Автомобиль получил повреждения правого переднего крыла и правого зеркала, правой двери, деформированы дверь багажника, заднее стекло и дворники. Согласно протоколу о дорожно-транспортном происшествии, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав управления автомобилем», - резюмировали в Центре.

фото: Центра ядерной медицины