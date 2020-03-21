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У пятого красноярца подтвердился коронавирус

Главная Происшествия
Красноярск
11:11 21 Марта 2020
происшествия, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В изолированном блоке БСМП с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся пять красноярцев. Такие данные на 21 марта опубликовал Минздрав. Накануне официально сообщало о четырех зараженных. Еще у 30 человек вирус могут найти с высокой вероятностью. 

В Красноярске за сутки также выросло число туристов, находящихся на самоизоляции - под медицинским наблюдением на дому находятся 1314 человек. Ситуацию контролируют специалисты. 

«Жителям края рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать врача либо скорую помощь, с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом и соблюдать принципы самоизоляции», - заявили в Минздраве. 

Напомним, ранее жителям края рекомендовали на время отказаться от любых поездок за границу. 

Фото: pixabay.com

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