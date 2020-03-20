В Красноярске на перекрестке перевернулась машина реанимации

В Красноярске на перекрестке ул. 9 Мая - Авиаторов 20 марта произошла авария с участием реанимационной машины и иномарки. Кадры с места аварии опубликованы в социальных сетях.

На фото видно, что очевидцы пытаются поднять спецавтомобиль. На видео с камер дорожного наблюдения показано, что желтая машина медиков ехала в сторону улицы Авиаторов. В этот момент в нее со стороны ул. 9 Мая въехала иномарка. От удара автомобиль реанимации перевернулся.

На место ДТП выехали сотрудники дорожной полиции, подробности пообещали рассказать позже. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие.