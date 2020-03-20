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В Красноярске на перекрестке перевернулась машина реанимации

Главная Происшествия
Красноярск
15:56 20 Марта 2020
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на перекрестке ул. 9 Мая - Авиаторов 20 марта произошла авария с участием реанимационной машины и иномарки. Кадры с места аварии опубликованы в социальных сетях. 

На фото видно, что очевидцы пытаются поднять спецавтомобиль. На видео с камер дорожного наблюдения показано, что желтая машина медиков ехала в сторону улицы Авиаторов. В этот момент в нее со стороны ул. 9 Мая въехала иномарка. От удара автомобиль реанимации перевернулся. 

На место ДТП выехали сотрудники дорожной полиции, подробности пообещали рассказать позже. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие. 

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