30 красноярцев лежат в стационаре с подозрением на коронавирус

У 30 жителей Красноярского края подозревают коронавирусную инфекцию - люди сейчас находятся в больнице и ждут окончательного диагноза. Об этом 20 марта журналистам сообщил заместитель председателя регионального правительства Алексей Подкорытов.

Он пояснил, что красноярцы близко контактировали в зараженными. Эпидемическая обстановка двигается по ухудшающей траектории.

«Будем надеяться, что не у всех диагноз подтвердится. Но ситуация двигается по нарастающей, так же как и по всей стране. Убедительно просим жителей края соблюдать правила личной гигиены и режим самоизоляции. Я считаю, что это личная обязанность каждого позаботиться о своем здоровье, а также о здоровье близких», - сказал спикер.

Напомним, в Красноярском крае на самоизоляции из-за коронавируса находятся 1120 человек. За последние сутки на карантин отправили 639 человек.