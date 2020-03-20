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30 красноярцев лежат в стационаре с подозрением на коронавирус

Главная Происшествия
Красноярск
14:40 20 Марта 2020
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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У 30 жителей Красноярского края подозревают коронавирусную инфекцию - люди сейчас находятся в больнице и ждут окончательного диагноза. Об этом 20 марта журналистам сообщил заместитель председателя регионального правительства Алексей Подкорытов. 

Он пояснил, что красноярцы близко контактировали в зараженными. Эпидемическая обстановка двигается по ухудшающей траектории. 

«Будем надеяться, что не у всех диагноз подтвердится. Но ситуация двигается по нарастающей, так же как и по всей стране. Убедительно просим жителей края соблюдать правила личной гигиены и режим самоизоляции. Я считаю, что это личная обязанность каждого позаботиться о своем здоровье, а также о здоровье близких», - сказал спикер. 

Напомним, в Красноярском крае на самоизоляции из-за коронавируса находятся 1120 человек. За последние сутки на карантин отправили 639 человек. 

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