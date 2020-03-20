На жителя Норильска оформили миллионный кредит после телефонного звонка

Житель Норильска стал жертвой телефонных мошенников. На этот раз у мужчины не просто списали деньги с карты, на него незаконно оформили два кредита в миллион рублей. Об этом рассказали в краевой полиции.

34-летнему норильчанину поступил звонок с неизвестного номера. Женщина сообщила, что банк одобрил ему займ в 50 тысяч рублей. Но отказаться от него можно, продиктовав код из SMS.

«Мужчина диктовал код неизвестной женщине семь раз, после чего разговор прекратился. Далее заявитель направился в банк, чтобы удостовериться в отмене предоставления ему кредита, где сотрудники пояснили, что на его имя было оформлено два кредита на общую сумму 1 млн рублей», - рассказали в ведомстве.

Деньги сначала перевели на лицевой счет заявителя, а затем на неизвестную карту. Сейчас полицейские устанавливают личность мошенницы.