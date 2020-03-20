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На жителя Норильска оформили миллионный кредит после телефонного звонка

Главная Происшествия
Красноярск
13:38 20 Марта 2020
происшествия, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель Норильска стал жертвой телефонных мошенников. На этот раз у мужчины не просто списали деньги с карты, на него незаконно оформили два кредита в миллион рублей. Об этом рассказали в краевой полиции. 

34-летнему норильчанину поступил звонок с неизвестного номера. Женщина сообщила, что банк одобрил ему займ в 50 тысяч рублей. Но отказаться от него можно, продиктовав код из SMS. 

«Мужчина диктовал код неизвестной женщине семь раз, после чего разговор прекратился. Далее заявитель направился в банк, чтобы удостовериться в отмене предоставления ему кредита, где сотрудники пояснили, что на его имя было оформлено два кредита на общую сумму 1 млн рублей», - рассказали в ведомстве. 

Деньги сначала перевели на лицевой счет заявителя, а затем на неизвестную карту. Сейчас полицейские устанавливают личность мошенницы. 

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