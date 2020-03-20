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Красноярца осудят за жестокость к соседской кошке

Главная Происшествия
Красноярск
10:25 20 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На жителя Красноярска завели уголовное дело за жестокое обращение с соседским котом. Мужчина выбросил животное в мусоропровод на седьмом этаже общежития в Железнодорожном районе. Хозяйка питомца обратилась в полицию, рассказали в ведомстве. Инцидент произошел в феврале. 

Кошку удалось вытащить из мусорной камеры. Хозяйка отвезла ее к ветеринару, где животное прооперировали. Согласно заключению специалиста, в результате падения питомец получил увечья.

«В ходе проверки сотрудники полиции установили, что ранее неоднократно судимый 34-летний красноярец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений выбросил кошку, принадлежавшую его соседке. Мужчина пояснил, что животное вызывало у него неприязнь», - рассказали в полиции. 

Теперь мужчине грозит до трех лет тюрьмы. 

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