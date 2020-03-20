В крае растет число фальшивых купюр

В Красноярском крае с начала года зафиксировано 29 фактов сбыта поддельных купюр. В полиции сообщают, что в большинстве случаев фальшивомонетчики подделывают 5-тысячные банкноты. Также изъято две купюры номиналом 100 рублей, 1 - номиналом 2000 рублей и две купюры – по 100 долларов.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, полицейские призывают красноярцев не разменивать купюры незнакомцам, не покупать валюту с рук, а при расчете на рынках быть особенно внимательными.

«Если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону «102», - призывают в краевом МВД.

Признаки фальшивых денег они боле плотные на ощупь, имеют признаки расслаивания, так как склеены из двух листов бумаги, цифры с номиналом купюры на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой, металлическая защитная нить выполнена краской и поэтому при просвете выглядит как пунктир, при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а цветной, переливающий герб не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.