В Красноярском крае введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Красноярский край, как и все регионы России, вводит режим повышенной готовности в связи с риском распространения коронавируса. Ранее такие меры были приняты в Москве. Особый режим предполагает отмену массовых и спортивных мероприятий, перевод школ и вузов на дистанционное обучение.

Теперь все прибывающие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию. Также при необходимости власти вправе ограничить доступ на территорию, где существует угроза возникновения ЧС, приостановить деятельность организаций, если существует угроза безопасности работников и других граждан.

Отметим, что число зараженных коронавирусом в Красноярском крае достигло четырех человек.