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В Красноярском крае введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Главная Происшествия
Красноярск
09:15 20 Марта 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский край, как и все регионы России, вводит режим повышенной готовности в связи с риском распространения коронавируса. Ранее такие меры были приняты в Москве. Особый режим предполагает отмену массовых и спортивных мероприятий, перевод школ и вузов на дистанционное обучение.

Теперь все прибывающие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию. Также при необходимости власти вправе ограничить доступ на территорию, где существует угроза возникновения ЧС, приостановить деятельность организаций, если существует угроза безопасности работников и других граждан.

Отметим, что число зараженных коронавирусом в Красноярском крае достигло четырех человек.

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