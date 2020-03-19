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У четырех красноярцев диагностировали коронавирус

Главная Происшествия
Красноярск
21:48 19 Марта 2020
красноярск, происшествия, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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19 марта диагноз коронавирус подтвердился еще у четырех жителей Красноярского края. Об этом официально объявили в Минздраве. Все горожане вернулись из стран, неблагополучных по COVID-19 - Австрии и Германии. 

«Результаты подтверждены в установленном порядке, состояние удовлетворительное, находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории края. Ведется работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», - заявили в ведомстве. 

Всего в регионе пять зараженных. Под медицинским наблюдением на дому находятся 483 человека.

Фото: pixabay.com

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