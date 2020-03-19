Завкафедрой красноярского вуза арестовали за взятки на 500 тысяч рублей

Заведующего кафедрой технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов СибГУ им. Решетнева арестовали за взятку в 500 тысяч рублей. Об этом 19 марта сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

По версии правоохранителей, обвиняемый брал деньги от студентов с 2015 по 2019 годы. За вознаграждение он обещал поспособствовать в поступлении на бюджет в магистратуру и аспирантуру факультета гражданской авиации и таможенного дела. Преподаватель ставил положительные оценки за вступительные экзамены, хотя по факту знания студентов не проверял.

На сотрудника вуза завели уголовное дело. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.