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Красноярцев предупредили о «коронавирусных» аферистах

Главная Происшествия
Красноярск
12:50 19 Марта 2020
происшествия, мошенники, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жителей Красноярска предупредили о мошенниках - на этот раз аферисты пытаются разбогатеть за счет коронавируса. О новых методах обмана рассказали в Минздраве. 

Схема мошенников такая: на телефон людей звонят представители компаний и предлагают провести дезинфекцию в квартире. Они рассказывают, что в столице уже начали обрабатывать подъезды. Под видом санитарных действий злоумышленники осматривают комнаты и забирают ценные вещи. 

«Будьте бдительны. Относитесь разумно к непроверенной информации.  Если у вас возникают вопросы по коронавирусу, вы можете обратиться по телефонам «горячих  линий», - отменили в краевом ведомстве. 

Добавим, что в социальных сетях зафиксирован еще один вид мошенничества - неизвестные собирают деньги на создание вакцины от коронавируса. 

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