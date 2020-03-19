Красноярцев предупредили о «коронавирусных» аферистах

Жителей Красноярска предупредили о мошенниках - на этот раз аферисты пытаются разбогатеть за счет коронавируса. О новых методах обмана рассказали в Минздраве.

Схема мошенников такая: на телефон людей звонят представители компаний и предлагают провести дезинфекцию в квартире. Они рассказывают, что в столице уже начали обрабатывать подъезды. Под видом санитарных действий злоумышленники осматривают комнаты и забирают ценные вещи.

«Будьте бдительны. Относитесь разумно к непроверенной информации. Если у вас возникают вопросы по коронавирусу, вы можете обратиться по телефонам «горячих линий», - отменили в краевом ведомстве.

Добавим, что в социальных сетях зафиксирован еще один вид мошенничества - неизвестные собирают деньги на создание вакцины от коронавируса.