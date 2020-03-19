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В Канске держат под арестом крупных телефонных мошенников

Главная Происшествия
Красноярск
11:59 19 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Двоих жителей Новосибирской области задержали по подозрению в обмане 14 жителей Канска. По версии полиции, подозреваемые являются телефонными мошенниками - доверчивые люди перевели им на счет почти миллион рублей.

Аферисты выбирали известную схему обмана - во время разговора по телефону они рассказывали, что родственник собеседника попал в беду и предлагали свою помощь за вознаграждение. Во втором случае мошенник звонил от лица племянника или брата и говорил, что находится в ожоговом центре с тяжелой травмой. Он просил перевести деньги на счет. 

«Сотрудники полиции установили лиц, причастных к хищениям денежных средств. Ими оказались ранее судимые мужчины 1983 г.р. и 1989 г.р. из Новосибирской области. В настоящее время канскими оперативниками уголовного розыска подозреваемые задержаны, этапированы в Канск и содержатся под арестом», - пояснили  в ведомстве. 

Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы за обман 14 жителей Канска. 

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