Суд продлил арест фигурантам дела о прорыве дамб на реке Сейба

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест троим фигурантам дела о прорыве дамб на реке Сейба в Курагинском районе.

Генеральный директор ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка золотодобывающего прииска Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров будут оставаться под стражей еще как минимум месяц – до 18 апреля.

Напомним, 19 октября прошлого года на золотом прииске в Курагинском районе произошел прорыв дамб. В результате потоком воды были смыты бараки, в которых проживали вахтовики. 17 человек погибли, трое почти полгода числились пропавшими без вести – их поиски были возобновлены весной, но результатов не принесли. Свою вину в трагедии признает только начальник участка прииска Андрей Еганов.