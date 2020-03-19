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Суд продлил арест фигурантам дела о прорыве дамб на реке Сейба

Главная Происшествия
Красноярск
09:55 19 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест троим фигурантам дела о прорыве дамб на реке Сейба в Курагинском районе.

Генеральный директор ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка золотодобывающего прииска Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров будут оставаться под стражей еще как минимум месяц – до 18 апреля.

Напомним, 19 октября прошлого года на золотом прииске в Курагинском районе произошел прорыв дамб. В результате потоком воды были смыты бараки, в которых проживали вахтовики. 17 человек погибли, трое почти полгода числились пропавшими без вести – их поиски были возобновлены весной, но результатов не принесли. Свою вину в трагедии признает только начальник участка прииска Андрей Еганов.

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