Следователи заинтересовались нападением собак на ребенка в Солнечном

Следователи начали проверку по факту нападения бродячих собак на 8-летнего ребенка в Солнечном. Все произошло около школы №156. Псы загнали школьника в лужу и укусили его за руку. По словам местных жителей, они регулярно сталкиваются со стаями животных в этом районе.

«По данному факту следственным управлением начата проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Красноярска, ответственным за контроль по содержанию безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заявили следователи.

Кроме того, экспертиза подтвердила гибель четырех человек от укусов собак в Красноярске. Всего зафиксировано пять таких случаев.