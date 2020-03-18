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Следователи заинтересовались нападением собак на ребенка в Солнечном

Главная Происшествия
Красноярск
15:33 18 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи начали проверку по факту нападения бродячих собак на 8-летнего ребенка в Солнечном. Все произошло около школы №156. Псы загнали школьника в лужу и укусили его за руку. По словам местных жителей, они регулярно сталкиваются со стаями животных в этом районе. 

«По данному факту следственным управлением начата проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Красноярска, ответственным за контроль по содержанию безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заявили следователи. 

Кроме того, экспертиза подтвердила гибель четырех человек от укусов собак в Красноярске. Всего зафиксировано пять таких случаев. 

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