Еще трое красноярцев могли подхватить коронавирус

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил горожанам о ситуации с коронавирусом в регионе. Глава сделал заявлением о том, что у одного жителя диагноз подтвержден на 100%, еще трое находятся под подозрением.

«Есть высокая вероятность, что диагноз подтвердится», - заявил губернатор.

Всего на наличие коронавируса проверены более 1000 красноярцев. Ситуация находится под контролем, благодаря своевременно предпринятым мерам. Однако многое сегодня зависит от самих людей.

«Ситуация подконтрольная, но расслабляться и недооценивать серьезность положения нельзя. Не рекомендуются посещать какие-либо мероприятия, следует использовать средства гигиены и обеззараживания. Уезжать за границу не советуем - предлагаем красноярцам «сто раз подумать» и не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих. Мы будем вводить дополнительные ограничения, если это понадобится», - заявил Усс.

Глава края подчеркнул, что красноярцам следует минимизировать контакты друг с другом - только это поможет сдержать инфекцию. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, а также не отказывать людям в получении отпусков.

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