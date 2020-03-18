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Еще трое красноярцев могли подхватить коронавирус

Главная Происшествия
Красноярск
14:28 18 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил горожанам о ситуации с коронавирусом в регионе. Глава сделал заявлением о том, что у одного жителя диагноз подтвержден на 100%, еще трое находятся под подозрением. 

«Есть высокая вероятность, что диагноз подтвердится», - заявил губернатор. 

Всего на наличие коронавируса проверены более 1000 красноярцев. Ситуация находится под контролем, благодаря своевременно предпринятым мерам. Однако многое сегодня зависит от самих людей. 

«Ситуация подконтрольная, но расслабляться и недооценивать серьезность положения нельзя. Не рекомендуются посещать какие-либо мероприятия, следует использовать средства гигиены и обеззараживания. Уезжать за границу не советуем - предлагаем красноярцам «сто раз подумать» и не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих. Мы будем вводить дополнительные ограничения, если это понадобится», - заявил Усс. 

Глава края подчеркнул, что красноярцам следует минимизировать контакты друг с другом - только это поможет сдержать инфекцию. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, а также не отказывать людям в получении отпусков. 

Фото: pixabay.com

 

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