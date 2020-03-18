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Группу красноярских полицейских отправили в СИЗО за взятки от грузоперевозчиков

Главная Происшествия
Красноярск
13:41 18 Марта 2020
происшествия, красноярск, арест
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Шестерых сотрудников ГИБДД отправили в СИЗО за взятки от грузоперевозчиков. Одного правоохранителя поместили под домашний арест, а восьмого члена группировки отпустили под подписку о невыезде. Накануне такое решение принял Центральный районный суд, пишет портал Кrasnews.

По версии следствия, подозреваемые в коррупции брали деньги от юрлиц за разрешение беспрепятственного проезда грузового транспорта без документов. Речь идет о дорожных инспекторах из Березовского, Емельяновского, Бородинского и Уярского районов. По данным СМИ, под следствием также оказались оперативный дежурный полиции и заместители начальника одного из муниципальных отделов ГИБДД.  

Сумма взяток не называется, однако речь идет о крупном вознаграждении. Это подтверждает статья Уголовного кодекса, по которой проходят задержанные -  «получение должностными лицами взятки в крупном размере за незаконные действия и бездействие, совершенное организованной группой». 

Банда полицейских отстранена от службы. Проводится внутренняя проверка. 

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