Группу красноярских полицейских отправили в СИЗО за взятки от грузоперевозчиков

Шестерых сотрудников ГИБДД отправили в СИЗО за взятки от грузоперевозчиков. Одного правоохранителя поместили под домашний арест, а восьмого члена группировки отпустили под подписку о невыезде. Накануне такое решение принял Центральный районный суд, пишет портал Кrasnews.

По версии следствия, подозреваемые в коррупции брали деньги от юрлиц за разрешение беспрепятственного проезда грузового транспорта без документов. Речь идет о дорожных инспекторах из Березовского, Емельяновского, Бородинского и Уярского районов. По данным СМИ, под следствием также оказались оперативный дежурный полиции и заместители начальника одного из муниципальных отделов ГИБДД.

Сумма взяток не называется, однако речь идет о крупном вознаграждении. Это подтверждает статья Уголовного кодекса, по которой проходят задержанные - «получение должностными лицами взятки в крупном размере за незаконные действия и бездействие, совершенное организованной группой».

Банда полицейских отстранена от службы. Проводится внутренняя проверка.