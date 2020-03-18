В Зеленогорске подросток устроил ночные катания на машине отчима

В Зеленогорске 14-летний подросток устроил ночные катания на машине отчима - мужчина разрешил мальчику взять автомобиль. Об этом сообщили в краевой полиции.

Парень решил ночью прокатить своих друзей на иномарке Honda, но автомобиль попытались остановить сотрудники ГИБДД. Правоохранители заметили, как водитель резко развернул машину и попытался уехать. На требование остановиться автомобилист не отреагировал.

«Инспекторы проследовали за иномаркой и стали предупреждать водителя об остановке транспортного средства. Позже полицейские выяснили, что за рулем находился 14-летний подросток. В салоне было еще три его сверстника», - пояснили в ведомстве.

Сотрудники вызвали на место мать мальчика, а также сообщили о случившемся в ПДН и школу. Выяснилось, что отчим разрешил мальчику взять его машину. Родителей подростка могут оштрафовать.