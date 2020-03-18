18 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Зеленогорске подросток устроил ночные катания на машине отчима

Главная Происшествия
Красноярск
10:44 18 Марта 2020
происшествия, красноярск, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В Зеленогорске 14-летний подросток устроил ночные катания на машине отчима - мужчина разрешил мальчику взять автомобиль. Об этом сообщили в краевой полиции. 

Парень решил ночью прокатить своих друзей на иномарке Honda, но автомобиль попытались остановить сотрудники ГИБДД. Правоохранители заметили, как водитель резко развернул машину и попытался уехать. На требование остановиться автомобилист не отреагировал. 

«Инспекторы проследовали за иномаркой и стали предупреждать водителя об остановке транспортного средства. Позже полицейские выяснили, что за рулем находился 14-летний подросток. В салоне было еще три его сверстника», - пояснили в ведомстве. 

Сотрудники вызвали на место мать мальчика, а также сообщили о случившемся в ПДН и школу. Выяснилось, что отчим разрешил мальчику взять его машину. Родителей подростка могут оштрафовать. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске подтвержден первый случай коронавируса

В Красноярске подтвержден первый случай коронавируса

17 Марта 2020 г.
Мужчина вернулся из Австрии
Новости Красноярска: Банду полицейских задержали в крае за взятки от перевозчиков

Банду полицейских задержали в крае за взятки от перевозчиков

17 Марта 2020 г.
Семерых сотрудников ГИБДД и одного полицейского задержали за взятки от перевозчиков - за деньги правоохранители позволяли грузовикам беспрепятственно ездить по регионам Сибири без необходимых документов. Об аресте сообщает издание KrasNews.  В полиции информацию о должнос...
Новости Красноярска: Бродячие собаки в Красноярске снова напали на ребенка и загрызли самку марала

Бродячие собаки в Красноярске снова напали на ребенка и загрызли самку марала

17 Марта 2020 г.
Горожане обеспокоены
Новости Красноярска: «Разрушенные остановки и упавшие деревья»: в Красноярске устраняют последствия ветра

«Разрушенные остановки и упавшие деревья»: в Красноярске устраняют последствия ветра

17 Марта 2020 г.
Красноярцев просят сообщать о разрушениях
Новости Красноярска: В Канске из-за пьяного водителя погиб 2-летний ребенок

В Канске из-за пьяного водителя погиб 2-летний ребенок

17 Марта 2020 г.
Нетрезвый автомобилист выехал на встречку
Новости Красноярска: В Ачинске сняли с поезда подростков с алкогольным отравлением

В Ачинске сняли с поезда подростков с алкогольным отравлением

16 Марта 2020 г.
Организаторов накажут
Новости компаний
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

14 Марта 2020 г.
Красноярцы уступили на домашней арене 2:6
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о правилах самоизоляции при подозрении на коронавирус

Красноярцам рассказали о правилах самоизоляции при подозрении на коронавирус

17 Марта 2020 г.
Нельзя выходить из дома даже на короткий срок
Новости Красноярска: Назван кандидат на должность главного прокурора Красноярского края

Назван кандидат на должность главного прокурора Красноярского края

17 Марта 2020 г.
Кресло может занять Роман Тютюник
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19