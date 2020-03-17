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В Красноярске подтвержден первый случай коронавируса

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Красноярск
18:23 17 Марта 2020
вирус, болезнь, эпидемия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске подтвержден первый случай коронавируса. Как сообщили в региональном Минздраве, состояние заболевшего удовлетворительное.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что гражданин посещал страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции, (Австрия). Результат подтвержден в установленном порядке. Состояние удовлетворительное, находится в полной изоляции и не представляет опасности для наших жителей. Определён круг лиц, с которыми он контактировал на территории г. Красноярска. Ведётся работа  по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», - говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что под медицинским наблюдением на дому остаются 374 человека. Всего обследовано в крае 1103 человека

В краевом управлении Роспотребнадзора рекомендует всем, кто находился за пределами страны и вернулся в Красноярск:

- передавать сведения о месте и датах пребывания, возвращения на горячую линию  Управления 8(391)226-89-94 и оставаться дома (по месту пребывания);

- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать на дом врача  либо скорую помощь.

Добавим, получить дополнительную информацию можно на «горячей линии» министерства здравоохранения - 8 800 100 56 53.

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