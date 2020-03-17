17 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Банду полицейских задержали в крае за взятки от перевозчиков

Главная Происшествия
Красноярск
16:06 17 Марта 2020
происшествия, красноярск, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Семерых сотрудников ГИБДД и одного полицейского задержали за взятки от перевозчиков - за деньги правоохранители позволяли грузовикам беспрепятственно ездить по регионам Сибири без необходимых документов. Об аресте сообщает издание «Проспект мира». 

В полиции информацию о должностном преступлении подтвердили, заявив, что подозреваемые в получении взяток отстранены от службы. По данному факту проводится внутренняя проверка. В задержании банды участвовали сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности МВД. 

​О какой сумме взяток идет речь, пока неизвестно. По предварительной информации, полицейские получали деньги от коммерсантов, обеспечивая проезд фур без документов и проверок. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что сегодня всем участникам банды изберут меру пресечения. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Бродячие собаки в Красноярске снова напали на ребенка и загрызли самку марала

Бродячие собаки в Красноярске снова напали на ребенка и загрызли самку марала

17 Марта 2020 г.
Горожане обеспокоены
Новости Красноярска: «Разрушенные остановки и упавшие деревья»: в Красноярске устраняют последствия ветра

«Разрушенные остановки и упавшие деревья»: в Красноярске устраняют последствия ветра

17 Марта 2020 г.
Красноярцев просят сообщать о разрушениях
Новости Красноярска: В Канске из-за пьяного водителя погиб 2-летний ребенок

В Канске из-за пьяного водителя погиб 2-летний ребенок

17 Марта 2020 г.
Нетрезвый автомобилист выехал на встречку
Новости Красноярска: В Ачинске сняли с поезда подростков с алкогольным отравлением

В Ачинске сняли с поезда подростков с алкогольным отравлением

16 Марта 2020 г.
Организаторов накажут
Новости Красноярска: В Норильске мошенник пытался присвоить миллионное наследство

В Норильске мошенник пытался присвоить миллионное наследство

16 Марта 2020 г.
Документы были поддельными
Новости Красноярска: Поиски пропавших при прорыве дамбы на реке Сейба прекращены

Поиски пропавших при прорыве дамбы на реке Сейба прекращены

16 Марта 2020 г.
Они не принесли результатов
Новости компаний
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

Хоккейный «Енисей» не смог взять реванш у «Динамо» в полуфинале чемпионата России

14 Марта 2020 г.
Красноярцы уступили на домашней арене 2:6
Новости Красноярска: В Ермаковском районе школьница погибла после катания на горке

В Ермаковском районе школьница погибла после катания на горке

13 Марта 2020 г.
Ребенок ударился
Новости Красноярска: Красноярских школьников отправили на каникулы и попросили оставаться дома

Красноярских школьников отправили на каникулы и попросили оставаться дома

16 Марта 2020 г.
Она выйдут на учебу 1 апреля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19