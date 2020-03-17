Банду полицейских задержали в крае за взятки от перевозчиков

Семерых сотрудников ГИБДД и одного полицейского задержали за взятки от перевозчиков - за деньги правоохранители позволяли грузовикам беспрепятственно ездить по регионам Сибири без необходимых документов. Об аресте сообщает издание «Проспект мира».

В полиции информацию о должностном преступлении подтвердили, заявив, что подозреваемые в получении взяток отстранены от службы. По данному факту проводится внутренняя проверка. В задержании банды участвовали сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности МВД.

​О какой сумме взяток идет речь, пока неизвестно. По предварительной информации, полицейские получали деньги от коммерсантов, обеспечивая проезд фур без документов и проверок. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что сегодня всем участникам банды изберут меру пресечения.