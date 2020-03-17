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Бродячие собаки в Красноярске снова напали на ребенка и загрызли самку марала

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Красноярск
12:23 17 Марта 2020
происшествия, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске снова зафиксированы случаи агрессии бродячих собак. На этот раз пострадал ребенок в микрорайоне Солнечный. Информация об этом появилась в социальных сетях. 

Как рассказала мама пострадавшего, нападение произошло 16 марта около школы №156. По словам женщины, «чипированная собака загнала в лужу ребенка и покусала руку». В доказательство красноярка прикрепила фотографии порванной куртки и синяков от укусов. Местные жители в комментариях подтвердили, что в Солнечном в последнее время развелось много бездомных псов - собаки пугают красноярцев. 

Кроме того, в нацпарке «Столбы» рассказали об очередном случае нападения животных на оленей. 15 марта собаки загрызли беременную самку марала. Погибшего оленя обнаружили со стороны Восточного входа на территории рекреационной зоны национального парка. 

«Тушу марала в момент обнаружения разрывала стая собак, которые при попытке их отпугнуть проявляли агрессию в отношении сотрудников. Согласно предварительному ветеринарному заключению, причина гибели – перелом позвоночника, полученный в результате падения с высоты, во время спасения от нападения стаи собак», - рассказали зоологи. 

Напомним, в конце февраля в нацпарке стая собак расправилась с еще одной особью марала, две косули – жертвы бродячих псов – инспекторам удалось спасти.

Бродячие собаки в Красноярске снова напали на ребенка и загрызли самку марала
Фото: vk.com/zapovednikstolby, kras_sunny

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