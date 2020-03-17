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«Разрушенные остановки и упавшие деревья»: в Красноярске устраняют последствия ветра

Главная Происшествия
Красноярск
11:30 17 Марта 2020
происшествия, красноярск, ветер
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске принимают жалобы жителей на последствия вчерашнего штормового ветра. Накануне вечером стихия срывала рекламные баннеры, ограждения, дорожные знаки и остановки. Красноярцы в социальных сетях публикуют фото разрушенных конструкций по городу.  Ветреная погода сохраняется и во вторник, 17 марта. 

В мэрии рассказали, что в работу по устранению последствий урагана включились коммунальщики. 

«Бригады дорожных рабочих стараются максимально оперативно ликвидировать последствия разгулявшейся стихии. Первоочередная задача - убрать все оторванные ветром конструкции подальше от дорог, чтобы они не мешали движению автомобилей и безопасности пешеходов», - пояснили в департаменте горхозяйства. 

Красноярцев просят сообщать о проблемах в службу «005» или в свою управляющую компанию. 

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