«Разрушенные остановки и упавшие деревья»: в Красноярске устраняют последствия ветра

В Красноярске принимают жалобы жителей на последствия вчерашнего штормового ветра. Накануне вечером стихия срывала рекламные баннеры, ограждения, дорожные знаки и остановки. Красноярцы в социальных сетях публикуют фото разрушенных конструкций по городу. Ветреная погода сохраняется и во вторник, 17 марта.

В мэрии рассказали, что в работу по устранению последствий урагана включились коммунальщики.

«Бригады дорожных рабочих стараются максимально оперативно ликвидировать последствия разгулявшейся стихии. Первоочередная задача - убрать все оторванные ветром конструкции подальше от дорог, чтобы они не мешали движению автомобилей и безопасности пешеходов», - пояснили в департаменте горхозяйства.

Красноярцев просят сообщать о проблемах в службу «005» или в свою управляющую компанию.