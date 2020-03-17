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В Канске из-за пьяного водителя погиб 2-летний ребенок

Главная Происшествия
Красноярск
08:30 17 Марта 2020
происшествия, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии в Канске, где погиб ребенок. В пресс-службе силового ведомства сообщили, что в минувшие выходные 30-летний водитель «Волги» выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ 21041. Виновник скрылся с места ДТП, позже выяснилось, что он был пьян. В аварии погиб мальчик, которому был 1 год и 11 месяцев – пассажир ВАЗа.

Родители ребенка госпитализированы с травмами различной степени. Водитель «Волги» задержан.

«В настоящее время по уголовному делу назначены судебно-медицинские и автотехническая экспертизы, проводится комплекс необходимых следственных действий по установлению виновности лица, совершившего данное дорожно-транспортное происшествие. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в ведомстве.

Фото: ЧП Канск

 

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